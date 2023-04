Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'établit à un peu plus de 3 millions, en baisse de 1,2%, au premier trimestre 2023

Au dernier trimestre 2022, le nombre de chômeurs en catégorie A, hors Mayotte, était de près de 3,5 millions, le niveau le plus faible depuis 2011.

Le taux de chômage poursuit sa baisse. En France (y compris les départements d'outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3 016 000 pour la catégorie A (sans activité), au premier trimestre 2023, selon les données de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), publiées mercredi 26 avril. Le nombre de chômeurs diminue ainsi de 1,2% sur le trimestre. Sur un an, la baisse est de 5,9%.

Toutes catégories confondues, le nombre de chômeurs s'élève à 5 369 300. Il diminue de 0,4% sur ce trimestre et de 3,0 % sur un an.

"En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse de 1,3 % (-35 600) ce trimestre et de 5,8 % sur un an", précise la Dares. Par ailleurs, au premier trimestre 2023, 2 288 100 demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite (catégories B, C). Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) augmente de 0,3% par rapport au trimestre précédent. Celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) croît de 0,9%.

Au dernier trimestre 2022, le nombre de demandeurs d'emploi s'élevait à 3 049 800 pour la catégorie A, selon les données de la Dares, publiées le 25 janvier une baisse du nombre de chômeurs de 3,6% sur le trimestre. Il s'agissait du plus faible niveau de chômeurs depuis le troisième trimestre 2011.