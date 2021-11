Le CV vidéo pour favoriser la recherche d'emploi des personnes handicapées : "C’est forcément un plus"

Dans un CV vidéo d'une minute trente, sous un format d'interview bien connu des réseaux sociaux, Pauline, habitante de Saint-Pierre-des-Corps, dans l'agglomération de Tours, présente son parcours et son handicap avec légèreté. "Je me suis prise un peu au jeu parce que je trouve assez marrant de présenter son CV via ce biais-là, confie-t-elle. Tout le monde ne le fait pas. Peut-être qu’il y en a qui ont peur. Moi je me suis dit pourquoi pas, et en tout cas c’était une expérience super sympa."

Depuis 2016, et la perte de son audition à l'oreille droite, Pauline est confrontée à la crainte des employeurs. Alors, quand le service administratif Cap emploi 37 [organisme de soutien et de services aux personnes handicapées, rattaché à Pôle Emploi] lui propose de réaliser un CV vidéo pour booster ses demandes d'emploi, elle n'a pas hésité. "Malheureusement, il y a beaucoup d’employeurs qui se braquent, déplore Pauline, alors qu’ils ont des aides pour recruter des handicapés, que certains doivent avoir des quotas. J’ai eu le cas. Des fois on m’a dit : 'Ça peut être bien. Mais tu n'as pas le job'." Effectivement, comme le souligne Pauline, la loi impose aux entreprises de plus de 20 personnes d'intégrer des handicapés.

Apprendre à mettre en valeur son handicap

Fabien Blot, recruteur chez Répartim, une entreprise de dépannage basée à Tours, a embauché Pauline quelques semaines après la diffusion de ce CV. Selon lui, c’est une aide valable à l’embauche, tant pour les personnes handicapées que pour les employeurs. "Pour les personnes en situation de handicap, c’est forcément un plus parce qu’ils vont pouvoir montrer leur dynamisme, montrer qu’ils sont compétents, qu’ils ont de l’expérience", défend Fabien Blot.

"Le handicap devient juste un paramètre de vie qui ne freine pas l’employabilité des gens." Fabien Blot, recruteur à franceinfo

Sur les 14 CV vidéos du Cap emploi d'Indre et Loire, 10 personnes ont réussi à trouver une formation ou un emploi dans les mois qui ont suivi. Séverine Martins Marques, coordinatrice du site tourangeau, note également un effet indirect chez les demandeurs d'emploi. "Pour beaucoup, ça a été aussi le travail qu’ils ont dû faire sur eux-mêmes" qui les a aidés, développe-t-elle. "Ils étaient plus en capacité de se présenter à un employeur, sur le CV mais aussi lors de l’entretien. Et du coup, ils savaient comment présenter leurs compétences, leurs activités, parfois leur handicap aussi, alors qu'avant c’était un peu plus tabou. Là, ils savaient comment se mettre en valeur."

Le CV vidéo n'est encore qu'une expérimentation en Indre-et-Loire. Mais au vu de sa réussite, ce dispositif pourrait être élargi et mis en place dans d'autres départements. Le taux de chômage pour les personnes en situation de handicap s'élève actuellement à 16% au niveau national.