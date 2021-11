Handicap : avec son documentaire, Tiphaine Saillard veut changer le regard des autres

DuoDay est une initiative permettant tous les ans à une personne handicapée de passer une journée au sein d'une entreprise ou d'une association afin d'observer le travail d'un collaborateur et de participer à ses tâches quotidiennes. Jeudi 18 novembre a eu lieu la quatrième édition de cette journée qui a pour ambition de faire bouger les lignes sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. La rédaction de France Télévisions a accueilli Tiphaine Saillard, réalisatrice de documentaires et créatrice d'une chaîne YouTube.

Il faut "repousser ses limites"

Son documentaire, Quand ma passion me valide, allie ses deux passions : la musique et l'image. "Avec les années, j'ai remarqué que tu peux avoir toutes les difficultés du monde, si tu es passionné, ce que les gens retiennent, c'est la passion", explique Tiphaine Saillard dans le 23h jeudi 18 novembre. "J'aime bien me définir comme quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc et qui aime bien toucher à tout, car on ne sait pas de quoi demain sera fait", se décrit celle qui n'a pas un handicap visible, mais est très sensible et très active. Est-ce un frein ? "Ça peut être difficile dans certains cas, mais au fur et à mesure, on développe l'envie d'aller plus loin et de repousser ses limites et à force de le faire, on finit par ne plus du tout avoir conscience" de ses difficultés, conclut Tiphaine Saillard.