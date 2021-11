Four solaire : dix ans de succès pour l’invention d’Alain Bivas

Alain Bivas a gagné le concours Lépine il y a dix ans pour avoir créé un four solaire. Depuis, son invention, entièrement faite à la main et en France, a fait le tour de monde.

Sans consommation d’énergie et sans risque d’incendie, le four solaire créé par Alain Bivas est une invention d’avenir. Avec son allure de parabole, il cuit les aliments en reflétant la chaleur du soleil. Son inventeur l’a baptisé Sunplicity. Distingué par une médaille d’or au concours Lépine il y a dix ans, ce four solaire est produit dans le Tarn, dans un atelier d’aide par le travail qui emploie des personnes en situation de handicap.

L’écologie, mais aussi le goût

"Toutes les raisons sont bonnes pour faire de la cuisine solaire, il n’y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi la pollution de proximité, l’économie, l’autonomie, l’indépendance, la gratuité. Et puis, il y a le goût, c’est bon !", met en avant Alain Bivas. Son invention rencontre d’ailleurs de plus en plus de succès en France, et même partout dans le monde : les commandes arrivent d’Australie, d’Asie ou encore des États-Unis. Pour l’heure, la fabrication reste artisanale. Environ six fours sortent de la chaîne en une semaine.