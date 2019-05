Vous n'aimez pas votre travail ? Votre santé peut en pâtir

Si on prend l'exemple d'une journée type. Vous vous réveillez fatigué(e), vous avez fait une insomnie. Cela peut être le symptôme d'un stress trop important. Vous arrivez au travail, vous avez des maux de tête. Vous considérez peut-être votre travail comme dangereux : vos muscles se contractent comme pour vous protéger d'une blessure et des douleurs apparaissent dans le cou, les épaules ou à la tête.

Le stress influe sur le système immunitaire et digestif

Plus de 200 études ont prouvé que lorsque l'on ressentait de l'injustice au travail, les risques d'hyperphagie et de dépression étaient multipliés. Vous enchaînez les rhumes et les angines ? Le stress chronique affecte le système immunitaire donc vous avez plus de chances d'être malade. Il influe aussi sur le système digestif et peut augmenter la sensation de faim. Selon plusieurs études, 8% des frais de santé aux États-Unis seraient liés à un mauvais management, qui serait aussi la cause de 1200 décès par an.