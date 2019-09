VIDEO. Quels sont les bienfaits des \"bains de forêt\" pour la santé ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Lâchez votre smartphone et essayez d'être en contact avec la nature."

C'est ce que préconise le journaliste Francesc Miralles. Lui-même et l'ingénieur Héctor García pratiquent régulièrement le "shinrin-yoku", aussi appelé les "bains de forêt". Tout d'abord, Francesc Miralles affirme avoir retrouvé un sommeil de qualité depuis qu'il pratique le "shinrin-yoku". S'ajoutent à cela moins de stress et "moins de pensées négatives".

Des résultats prouvés scientifiquement

Les bienfaits des bains de forêt peuvent même s'expliquer scientifiquement : les arbres génèrent des particules appelées "phytoncides". "Si on les inhale, c'est bon pour nous." "Ça baisse le cortisol qui est la principale hormone du stress dans notre corps", explique Héctor García. De plus, cela renforce le système immunitaire.

"Ce qu’on appelle les 'cellules NK' vont augmenter leurs fonctionnalités et vont aider nos cellules à se protéger du cancer", ajoute l'ingénieur. Lire un livre sous un arbre ou se promener en forêt peuvent suffire pour que les bienfaits se fassent ressentir.

Une médecine préventive reconnue au Japon

Depuis 1982, les bains de forêt sont reconnus comme une médecine préventive au Japon et de plus en plus d'entreprises encouragent les employés à les pratiquer. "Certaines vous payent même pour aller dans les forêts", précise Héctor García. Aujourd'hui, la pratique se répand de plus en plus, notamment aux États-Unis. Le journaliste Francesc Miralles, quant à lui, espère que le "shinrin-yoku" sera pratiqué dans de nombreuses villes européennes.