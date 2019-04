VIDEO. À Rennes, une épicerie gratuite pour les étudiants en difficulté

À Rennes, près d'un étudiant sur cinq affirme connaître des difficultés pour s'alimenter régulièrement. "Si on enlève le loyer, il me reste entre 130 et 150 euros par mois pour faire les courses", explique un jeune Rennais tandis qu'une autre étudiante fait savoir qu'elle ne dépense que "15 à 20 euros par semaine."

Face à ces ennuis financiers, une association étudiante de l'Université Rennes 2 a décidé de distribuer gratuitement des denrées alimentaires aux élèves de l'établissement. Cette initiative rencontre un franc succès puisque chaque lundi, les étudiants viennent en nombre pour s'approvisionner à ce qu'ils ont nommé "L'Épicerie Gratuite".

Une lutte contre le gaspillage alimentaire

Les produits gratuits mis à disposition des étudiants sont des invendus issus des distributeurs. En effet, depuis 2016, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la loi oblige les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés à donner leurs invendus propres à la consommation à des associations caritatives. Avant cette date, 1,4 million de tonnes d'aliments étaient jetés par les distributeurs chaque année. Dorénavant, ces marchandises font la joie des jeunes en difficulté financière : "On a de la viande, des yaourts, du fromage et des produits préparés", détaille une étudiante.

Aujourd'hui en France, 15 épiceries solidaires ont vu le jour mais celle de l'Université Rennes 2 est la première à proposer des produits totalement gratuits.