Vélo : l'indemnité kilométrique est reconduite

Chaque matin, Émilie Garnier enfourche son vélo. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, elle parcourt les 6,3 kilomètres qui la sépare de son lieu de travail en à peine 20 minutes. "Je sais exactement à quelle heure je vais arriver", explique-t-elle.

Jusqu'à fin 2019

Menacée au début de l'été, l'indemnité kilométrique vélo est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2019 et séduit de plus en plus. Une centaine de communes, mais aussi des entreprises comme RTE, Decathlon ou encore Orange l'ont mise en place. Orange est d'ailleurs la première entreprise du CAC 40 à avoir adopté cette mesure pour l'ensemble de ses salariés. "Un salarié qui vient en vélo est toujours à l'heure et n'est jamais malade. Des études le prouvent", raconte Marie-Claire Gandon-Françon, responsable RH Plan Vélo-Orange. De plus en plus de voix s'élèvent pour la création d'un fond vélo, de 200 millions d'euros par an.

