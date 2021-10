Travail : la semaine de 4 jours séduit les employés et les patrons

Les bureaux de certaines entreprises sont clairsemés en raison du télétravail normalisé, et du passage à la semaine de 4 jours. Cette nouvelle disposition mise en place dans une entreprise française semble faire l'unanimité auprès des employés. Certains parents sont ravis de pouvoir profiter du mercredi pour rester avec leurs enfants. Ce passage à 4 jours ne change ni leur salaire, ni leur charge de travail. "Pendant le travail, ça pouvait m'arriver d'aller sur Internet et de regarder des choses qui étaient un peu plus personnelles que professionnelles", témoigne une employée qui s'estime plus productive grâce à ce changement.

Un taux d'absentéisme divisé par deux.

Cette disposition concerne tous les domaines, et demande parfois plus de polyvalence de la part des employés. Cette solution reste cependant avantageuse pour tout le monde. Le taux d'absentéisme a été divisé par 2 depuis son adoption.