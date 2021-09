Travail en présentiel : avec la fin du télétravail, les entreprises cherchent à retrouver "l'esprit d'équipe"

Une grande majorité des entreprises en France a mis fin au télétravail et les employés se sont retrouvés dans l'obligation de retrouver le chemin du travail après une pandémie et trois confinements. À Rambouillet (Yvelines), l'entreprise de crédit In&fi, n'a toujours pas retrouvé son rythme de travail, moins de 50% des employés sont présents sur place. "Je commence tout doucement à connaître les gens. Mon quotidien en ce moment c'est de me demander si je vais croiser de nouvelles personnes", explique Stéphanie Bourbier, assistante de direction dans l'entreprise de crédits.

Séminaires et team-building pour souder les employés d'une entreprise

Mais dans les prochains jours, chaque employé sera obligé de revenir en présentiel au travail. Pour préparer ce retour complet des effectifs, l'équipe de communication organise un team-building. "Sans avoir les collègues autour et l'émulation, on pense vite à d'autres choses et on est moins productifs", témoigne Thomas Jouan, chef de projets Web chez In&fi. Lors des différentes activités de team-building, les équipes seront mélangées pour éviter que les groupes se forment en fonction des affinités.