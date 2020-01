Santé : un site propose de délivrer des arrêts maladie en quelques clics

Les téléconsultations sont possibles et remboursées depuis 2018. Mais depuis mardi 7 janvier, un site veut aller plus loin. Un arrêt maladie en quelques clics : le concept allemand arrive en France. Il fait scandale auprès des syndicats de médecins français. "On prend des risques avec le patient, et les marchands du temple en profitent. Ils vont vendre des arrêts de travail. Et après on va poursuivre le médecin qui prescrit soit disant trop d'arrêts de travail", explique Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France.

"Nous résolvons un problème"

Le fondateur du site se défend. Pas question de délivrer un arrêt maladie de plus de 3 jours selon lui, et chaque commande est validée avec une téléconsultation en bonne et due forme, avec un médecin. "Éthiquement, je ne pense pas qu’il y ait un problème. Au contraire, nous résolvons un problème. En France, il n'y a pas assez de médecins en dehors des grandes villes", souligne Can Ansay, fondateur du site www.arretmaladie.fr.

