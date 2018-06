Santé : le fléau des troubles musculosquelettiques

Selon la Sécurité sociale, les troubles musculosquelettiques (TMS) coûtent 2 milliards d'euros chaque année, dont 1 milliard d'euros pour le seul mal de dos. "Ces TMS sont favorisés par les mouvements répétitifs dans certaines professions ou, au contraire, par les positions fixes", explique le journaliste Julien Duponchel.

Cinq étapes à respecter pour éviter les TMS

Qui souffre le plus de ces TMS ? "On pense évidemment à des secteurs qui nécessitent de la force, comme le BTP par exemple. Mais en réalité ça touche tout le monde, comme par exemple les aides-soignantes qui peuvent devoir pratiquer des soins avec le dos courbé, ou même les employés de bureau avec l'emploi répété de la souris. (...) Il y a cinq étapes à respecter. Vos pieds doivent être bien à plat sur le sol. Vos cuisses doivent être parallèles au sol, pour cela il faut ajuster la hauteur du siège. Votre dossier doit être bien droit. Sur les accoudoirs, vos coudes doivent former un angle droit. Pour que votre tête soit bien droite, dans l'alignement de la colonne vertébrale, réglez votre écran d'ordinateur. Le haut de celui-ci doit être à la hauteur de votre regard", conseille le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT