Mal de dos : stress, télétravail… de plus en plus de Français concernés par les douleurs

64% des Français ont eu mal au dos durant l'année écoulée. Malgré les douleurs, trois personnes sur dix continuent de travailler sans rien changer. Il est vrai que 90% des lombalgies – le nom scientifique du mal de dos – guérissent sans recours à un médecin et en général en moins d'un mois. Mais cela peut être beaucoup plus lent à disparaître : entre 10% et 23% des douleurs au dos durent plus de trois mois.

"Mon écran est 30 à 40 centimètres trop bas par rapport à ce qu'il devrait être"

Si la sédentarité et le surpoids jouent, les lombalgies proviennent, dans 46% des cas, d'une mauvaise posture. "Je suis penché en avant avec mon écran qui est 30 à 40 centimètres trop bas par rapport à ce qu'il devrait être, admet Ambroise Dugouchet, ingénieur en télétravail depuis huit mois. Globalement, à la fin de la journée, j'ai mal soit dans le bas du dos, car ma position n'est pas correcte, soit, et surtout, au niveau de la nuque".

