L'absentéisme au travail coûterait plus de 105 milliards d'euros par an

Une perte de sens vis-à-vis de son travail et le sentiment d'un manque de considération. Ce sont deux éléments qui expliquent en grande partie l'absentéisme en France. Et c'est un réel manque à gagner pour l'économie française. La facture de l'absentéisme en 2017 s'élèverait à 108 milliards d'euros, selon une étude de l'Institut Sapiens publiée par Le Parisien jeudi 22 novembre. Un coût qui englobe notamment les salaires versés aux absents et le temps consacré par les équipes à pallier les dysfonctionnements.

Féliciter les employés pour réduire l'absentéisme

Selon l'étude, les conditions de travail dégradées, la mauvaise organisation et un management défaillant aggravent l'absentéisme dans les entreprises. Le taux représente 4,7% dans le privé et 8,3% dans le secteur public. Ces chiffres prennent en compte les maladies, les accidents de travail et les congés maternité. Les burn-out sont également fréquents. Pour réduire l'absentéisme, l'étude préconise d'améliorer la qualité de vie au travail et de féliciter plus souvent les employés.

