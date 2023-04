DIRECT VIDEO - Pourquoi la vague #MeToo n’atteint pas le monde de la recherche ? Le débat du Talk franceinfo

Si le milieu de la recherche est également concerné par les violences sexistes et sexuelles, les dénonciations d’abus peinent à se faire entendre. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs, à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Le 4 mars, de jeunes scientifiques français ont rendu publique une tribune titrée "Des silences qui nous écoeurent" via les réseaux sociaux. Ensemble, ils dénoncent les scandales sexuels et le harcèlement qui touche le milieu de la recherche dans les universités françaises. En effet, d'après une étude de la Fondation L'Oréal, une femme scientifique sur deux a été confronté à une situation de harcèlement sexuel. Pourtant, la parole peine à se libérer dans le domaine de la recherche malgré le mouvement MeToo.

Manon Mella reçoit Adèle Combes, docteure en neurobiologie et autrice du livre Comment l’université broie les jeunes chercheurs aux éditions Autrement et Stéphane Pair, journaliste pour franceinfo.

La détresse des doctorants

Dans son ouvrage Comment l'université broie les jeunes chercheurs, paru en janvier 2022, Adèle Combes, elle-même docteure en neurobiologie, révèle les dynamiques violentes de l'université entre abus de pouvoir, situation de harcèlement et violences psychologiques. La chercheuse met en lumière les nombreux dysfonctionnements hiérarchiques et économiques qui précarisent les jeunes scientifiques et les exposent à des dérives.

En effet, les enjeux de réseau, de contact et de hiérarchie entretiennent souvent des rapports de pouvoir abusifs entre les doctorants, les doctorantes et leurs encadrants. D'après l'autrice, le contexte de sous-financement de la recherche entretient les dérives.

