Coronavirus : à Nice, des employés testés sur demande au travail

En quelques secondes, il est possible de se faire tester directement au travail dans cette entreprise de reconditionnement de matériel informatique et téléphonique de Nice (Alpes-Maritimes). 69 des 70 salariés ont répondu favorablement à la proposition. Pour le "côté pratique" et l’aspect "rassurant", témoigne l’une d’elle à France Télévisions. Ces tests antigéniques évitent aux salariés de devoir patienter en laboratoire. Le résultat est disponible en 15 minutes.

Prise en charge par un médecin

L’une des salariées est diagnostiquée positive au Covid-19. Elle est aussitôt prise en charge par le Dr. Fabien Josseran, médecin territorial de la ville de Nice. Ce dernier lui rédige un arrêt de travail de cinq jours et lui conseille de s’isoler. Le PDG de l’entreprise, Roger-David Lellouche, lui, est soulagé : c’est le seul cas positif sur tout son personnel. Cette campagne de tests antigéniques est proposée gratuitement aux entreprises par la métropole de Nice. 720 salariés de trois entreprises en ont déjà bénéficié en une semaine.

