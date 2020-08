"Ce serait une catastrophe économique de reconfiner" : le restaurateur Xavier Denamur appelle à porter le masque dans les restaurants

Face à l'augmentation du nombre de cas recensés de contamination au coronavirus, Xavier Denamur appelle à porter le masque dans les restaurants, à l'intérieur comme à l'extérieur. Sans quoi le restaurateur dit craindre "une fermeture comme on a eu le 15 mars, en seulement 24 heures".

Le restaurateur Xavier Denamur, propriétaire de cinq restaurants à Paris, appelle samedi 15 août sur franceinfo à porter le masque dans les restaurants car "ce serait une catastrophe économique de reconfiner". Il préfère des dispositifs "préventifs" plutôt que de nouvelles mesures sanitaires prises en un temps très court comme lors de la fermeture des bars et des restaurants avant le confinement, qui a été "une catastrophe".

franceinfo : Redoutez-vous de nouvelles mesures de restriction pour les bars et les restaurants ?

Xavier Denamur : Oui, bien sûr. On préfèrerait qu'il n'y ait pas de nouvelles mesures. Je préfèrerais que mes collègues appliquent le port du masque à l'extérieur, qu'on applique à la lettre les consignes sanitaires parce qu'il y a eu un relâchement c'est clair. Que que ce soit dans les restaurants parisiens ou en ce moment je suis dans le Sud-Ouest de la France, je vois bien qu'il y a du relâchement à droite et à gauche.

Donc ce qui serait mieux, pour qu'on n'ait pas à refermer, c'est qu'on applique strictement dans les rues, partout, pour qu'on puisse continuer de donner confiance à nos clients et qu'on puisse continuer d'être ouverts parce que ce serait une catastrophe économique de reconfiner et d'avoir des fermetures administratives.

Est-ce que le port du masque dissuade certains clients potentiels ?

Non. Les clients ont besoin d'être rassurés. J'ai toujours dit à mes salariés, j'ai envoyé de nombreux mails, de nombreuses notes de service pour leur expliquer la nécessité eux-mêmes d'arriver masqués, de se désinfecter les mains en arrivant, de faire respecter aux clients le port du masque à l'intérieur, de mettre des masques en terrasse jusqu'à ce qu'ils soient installés. Si on fait ça, les clients trouvent ça normal et il n'y a aucun problème.

Il y a très peu de clients qui râlent en disant je ne veux pas mettre le masque. C'est un pour mille ou un pour 10.000. C'est assez intégré.Xavier Denamur, restaurateurà franceinfo

Pensez-vous que le port du masque doit être rendu obligatoire partout dans les rues ?

On pourrait reprocher au gouvernement de ne pas avoir mis en place le port du masque obligatoire plus tôt dans les rues et dans toutes les villes. On n'aurait pas de problème de risque d'un confinement partiel ou de fermetures administratives. On voit bien que les mesures comme à Londres qui vient de décider en 24 heures d'imposer la quatorzaine à toute personne venant de France, c'est le bordel généralisé. C'est la panique partout.

Nous, on ne veut pas se retrouver dans une fermeture comme on a eu le 15 mars, en seulement 24 heures. C'était une catastrophe. Ce qu'on demande, c'est d'être préventif. Donc je dis oui à des mesures sanitaires. Je dis à tous mes collègues de faire respecter les règles par leurs salariés. C'est vrai que c'est compliqué. J'ai dû envoyer des lettres d'avertissement parce que des salariés, au début, mettaient le masque en bandoulière. Il a fallu prendre des mesures un peu coercitives pour faire respecter les mesures sanitaires.