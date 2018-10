Arrêts maladies : le plan du Medef pour mieux les contrôler

Un médecin généraliste des Côtes-d'Armor a été sommé de s'expliquer devant la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour avoir prescrit trop d'arrêts maladie. Incompréhensible pour ses collègues venus le soutenir. Alors que le gouvernement cherche à limiter les dépenses liées aux arrêts maladies, le Medef propose de mieux contrôler praticiens et salariés. Seul le médecin traitant pourrait prescrire une interruption de travail, médecins et patients seraient systématiquement contrôlés dès le 4e arrêt consécutif et un jour de carence resterait obligatoirement à la charge du salarié.

Les arrêts de plus de six mois pèsent sur l'économie

Aujourd'hui, la majorité des arrêts sont des interruptions de moins de huit jours et ne représentent que 4% des indemnités journalières. Ce sont les arrêts de plus de six mois qui pèsent le plus. Les mesures d'économie envisagées dans le projet de loi de la Sécurité sociale seront en discussion à partir de mardi 23 octobre à l'Assemblée nationale.

