Arrêts maladie : l'impact de la retraite à 62 ans ?

La facture s'élève à 7 milliards d'euros par an. Le coût des arrêts-maladie grimpe fortement. Selon l'assurance maladie, l'envolée des coûts "peut être la conséquence des réformes des retraites, car elles ont augmenté la participation des personnes les plus âgées au marché du travail." Les séniors ont en moyenne des arrêts-maladie beaucoup plus longs que les plus jeunes. Pour les 25-29 ans, l'arrêt moyen est de 23 jours. Pour les 55-59 ans, l'arrêt moyen passe à 52 jours.

La durée moyenne de l'arrêt maladie augmente avec l'âge

L'arrêt passe à 76 jours en moyenne pour les plus de 60 ans. Les maladies sont plus sérieuses, les accidents du travail deviennent plus graves. Les états dépressifs peuvent également être plus nombreux chez les salariés de plus de 60 ans. Les salariés en fin de carrière ont un salaire plus élevé que les jeunes; leur arrêt compte donc plus cher que les salariés plus jeunes.

