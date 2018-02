Travail : les arrêts maladie explosent

Sur un an, les indemnités pour un arrêt maladie ont augmenté de 5,2 % et ont couté 10,3 milliards d’euros. Hervé Gaudechot, journaliste à France 3, donne le détail de ces chiffres. “C’est à peu près un salarié sur trois qui est absent pour arrêt maladie au cours de l’année. Un chiffre en hausse lui aussi. Et si on prend la totalité de la population active, cela fait 17 jours par an et par personne.” En cause ? “La Caisse nationale d’assurance maladie ne recense pas les motifs des arrêts. Pour les experts, il y a plusieurs explications possibles : la baisse du chômage, car plus de gens au travail, c’est mécaniquement plus d’arrêts maladie”, explique le journaliste.

Des burn-out en hausse constante

“Ensuite, les départs tardifs à la retraite, et tout simplement le vieillissement de la population active. Il y a aussi les salariés qui ont peur de perdre leur emploi, et qui en font trop jusqu’à ce que ça casse, ou bien une dégradation globale des conditions de travail. À ce sujet, une enquête récente révèle que 28 % des arrêts de travail seraient dus à une maladie ordinaire, la grippe par exemple, 18 % seraient dus à des troubles musculo-squelettiques, et 17 % à des troubles psychologiques, dont les burn-out, en hausse constante”, conclut-il.

