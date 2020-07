Retraites : la réforme est "absolument indispensable", juge Bruno Le Maire

Les syndicats, eux, demandent à ne pas rouvrir ce chantier dans l'immédiat car il risquerait de "polluer" la question de la relance économique liée à l'épidémie de coronavirus.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a estimé lundi 13 juillet que la réforme des retraites était "absolument indispensable". "On voit bien d'abord qu'il y a un déficit, on voit bien que nous vivons tous plus longtemps, on voit bien que collectivement il faut que nous travaillions davantage et que c'est une condition de redressement de la France", a déclaré le locataire de Bercy sur RTL.

Depuis sa nomination, le Premier ministre Jean Castex a affiché sa détermination à remettre sur la table le sujet du déficit du système des retraites. Il a précisé que la réforme des régimes spéciaux interviendrait dans un second temps. De leurs côtés, les syndicats demandent à ne pas rouvrir ce chantier avant l'été ou même l'automne, car il risquerait, selon eux, de "polluer" la question de la relance économique liée à l'épidémie de coronavirus.

D'après une estimation provisoire du Conseil d'orientation des retraites (COR), le déficit devrait approcher cette année le niveau record de 30 milliards d'euros, très loin des 4 milliards attendus avant la crise, en raison d'une dégringolade des ressources financières alimentant le système des retraites, expliquent Les Echos.