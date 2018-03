Pouvoir d'achat : les retraités dans la rue pour protester

Guy, 68 ans, et Martine, 66 ans, ne décolèrent pas face à la hausse de la CSG. Depuis janvier, ils touchent 4 117 euros de retraite à deux, soit une baisse de 78 euros par mois. Au total, ils perdent 1 000 euros par an. Pourtant, leur revenu reste trop élevé pour être exonéré de la taxe d'habitation. "On est perdants sur toute la ligne", résume Martine.

700 euros de moins par an

"Je faisais déjà attention quand j'étais en activité et je ne pensais pas avoir le même problème à la retraite", se désole Ghislaine. Cette autre retraitée voit s'ajouter à la hausse de la CSG celle de la taxe sur les carburants. Avec son mari, ancien cheminot, ils perçoivent 2 841 euros par mois. Avec la hausse de la CSG, ils ont perdu 57 euros, soit 700 euros par an. Un gouffre financier pour ce couple qui dit devoir renoncer à des soins de santé. Jeudi, ils auraient bien voulu aller au rassemblement à Poitiers (Vienne), mais le voyage est trop long et trop coûteux.

