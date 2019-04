Maisons de retraite : combien coûte un séjour en Ehpad ?

Vivre en Ehpad coûte cher : 95 € par jour en moyenne, soit 2 900 € par mois. Mais ce tarif varie d'une région à l'autre. "Certaines maisons de retraite coûtent 1 500 € par mois en milieu rural, par contre en ville, les prix peuvent parfois dépasser 5 000 €", explique le journaliste Simon Ricottier. Le niveau de dépendance peut aussi faire évoluer la facture : il faut payer davantage si notre état nécessite une attention particulière.

Des tarifs généralement supérieurs aux pensions de retraite

Heureusement, il existe des aides financières et le reste à charge moyen est de 1 850 € par mois. Cela varie ensuite entre le privé, 2 420 € par mois en moyenne, et le public, 1 730 €, mais c'est généralement supérieur aux pensions de retraite, qui s'élèvent en moyenne à 1 400 € par mois. Ces tarifs prennent en compte l'hébergement en pension complète, le ménage, le blanchissement du linge, l'accompagnement des résidents et les animations. Tout ce qui est médical, en revanche, est pris en charge par la sécurité sociale.

Le JT

Les autres sujets du JT