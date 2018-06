Santé : les EHPAD privés rapportent gros aux propriétaires

Parmi les 500 plus grandes fortunes de France en 2017 se trouvent cinq fondateurs de réseaux d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le secteur est extrêmement rentable. Entre 2015 et 2016, le groupe ORPEA, par exemple, a vu son bénéfice net augmenter de près de 70% pour atteindre 260 millions d'euros. Rien d'étonnant donc à ce que son fondateur soit classé 197e fortune française.

2 800 euros dans le privé contre 1 800 euros dans le public

Dès lors, pourquoi le business des EHPAD privé rapporte-t-il autant ? Tout simplement parce qu'ils ont augmenté leurs tarifs mensuels par rapport au secteur public. "Le secteur privé commercial est plus coûteux, 2 800 euros environ contre 1 800 euros dans le public. Et cela ne s'est pas accompagné, de façon démontrée, d'une qualité de prise en charge supérieure", analyse l'économiste Frédéric Bizard, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions de santé. Ainsi, "le groupe Korian a augmenté ses bénéfices de plus de 400% ces deux dernières années", ajoute-t-il. Dans le public comme dans le privé, les aides-soignants sont en sous-effectif.