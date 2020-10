Haute-Vienne : les résidants d'un Ehpad infectés au coronavirus

Dans un Ephad du sud de la Haute-Vienne, les visites sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Pour cause, 44 des 70 résidents sont positifs au coronavirus. Ils sont aujourd'hui confinés en chambre, jusqu'à vendredi. "Nous avons sectorisé par étage et par équipe, les agents travaillent en binôme. On essaye de renforcer les équipes, mais on n’arrive pas à trouver beaucoup de personnels volontaires", explique Omar Diawara, directeur de l'Ehpad, "les terrasses".

Inquiétude chez les proches

Pendant la première vague, l'Ehpad n'avait enregistré aucun cas de coronavirus. L'arrivée du virus inquiète les familles. "L'Ehpad m'a téléphoné et m'a annoncé que ma mère était positive au Covid. Le coup a été un petit peu dur, on s'attendait à tout sauf à ça. C'est vrai que c'est une personne assez affaiblie donc on craint le pire", témoigne, inquiet, Michel Chabassier, fils d'une résidente. Désormais la seule façon de communiquer, c'est le téléphone. "Ma mère est encore très fatiguée", explique Josette Salesse, fille d'une résidente de l'Ehpad.

