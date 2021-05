Erreurs de calculs des pensions de retraite : "L'année 2020 a été atypique", regrette la Caisse nationale de l'assurance retraite

"L'année 2020 n'a pas été une bonne année sur le plan de la qualité des retraites", a expliqué jeudi 20 mai Renaud Villard, directeur général de la CNAV (Caisse nationale de l'assurance retraite), alors que la Cour des comptes a affirmé dans un rapport qu’en 2020 un dossier retraite sur six présente une "erreur" de calcul de la pension, le plus souvent au détriment des retraités.

franceinfo : Quelle est votre réaction après la publication de ce rapport de la Cour des comptes ?

Renaud Villard : Je partage le constat sévère de la Cour qui repose sur les analyses que l'on a fourni. La Cour est sévère dans son jugement, de fait l'année 2020 n'a pas été une bonne année sur le plan de la qualité des retraites.

Comment en arrive-t-on à une telle situation ?

L'année 2020 a été atypique, la priorité absolue était de maintenir la continuité du service public et le versement des retraites. Je ne me cache pas derrière la crise sanitaire. On a un sujet un peu systémique lié aux carrières de plus en plus complexe, à une législation de plus en plus complexe, ce qui appelle de nous des moyens résolus à court terme pour les formations, les supervisions, mais aussi à moyen terme pour la stratégie de carrière. On essaie de regrouper toutes les carrières de tous les régimes au même endroit pour avoir une vision complète de la carrière.

Lorsque la carrière évolue les informations ne sont pas mise à jour automatiquement ?

Pour ça, il faut qu'on ait toutes les données. La grande difficulté n'est pas de mettre à jour la carrière, c'est de capter l'ensemble des éléments de vie qui vont constituer une retraite, de capter le moment où vous êtes au chômage, la période de maladie, le changement d'employeur, le job d'été d'il y a 40 ans. C'est tout ce travail de fourmi sur lequel il faut sans cesse qu'on s'améliore pour reconstituer au plus juste. On doit être précis au centime près.

Pouvez-vous corriger les erreurs pour l'année prochaine ?

La médiane est à 120 euros d'erreurs, soit 10 euros par mois, elle a déjà baissé, mais ce sont des montants qui sont inacceptables. Donc l'objectif est d'inverser le tir, de remonter la pente. Qu'il y ait des erreurs c'est compréhensible mais il faut inverser la tendance. On s'est assigné l'objectif de remonter d'au moins 2 points ce taux d'erreur qui n'est pas satisfaisant.