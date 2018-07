Emploi : les seniors travaillent de plus en plus

Les seniors travaillent de plus en plus. Selon l'Insee, plus de 61% des 50-64 ans avaient un emploi l'an dernier, soit beaucoup plus qu'il y a dix ans (+8,2 points par rapport à 2007). "Une situation qui s'explique par les différentes réformes qui ont reculé l'âge de départ à la retraite", analyse la journaliste Margaux Manière sur le plateau de France 2.

La précarisation, une tendance généralisée

Premier constat, il s'agit souvent d'emplois à temps partiel : 20,6% des seniors sont à temps partiel. "C'est encore plus le cas pour les plus âgés, les 60-64 ans, précise la journaliste. Près d'un tiers d'entre eux (30,7%) sont à temps partiel. Mais c'est souvent un choix, et ils préfèrent travailler moins longtemps pour des raisons de santé". Quels types de contrats sont le plus souvent proposés aux seniors ? "Il s'agit de plus en plus souvent des emplois à durée limitée (CDD, missions d'intérim), donc plutôt précaires, et ce n'est pas toujours un choix... 7,6% des seniors avaient l'an dernier un emploi à durée limitée, soit une augmentation de 2,1 points par rapport à 2007. La précarisation, c'est la tendance sur le marché du travail, quel que soit l'âge", conclut la journaliste de France 2.

Le JT

Les autres sujets du JT