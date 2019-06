Suisse : les femmes en grève à partir de 15h24 pour réclamer l'égalité salariale

28 ans après une première grève historique, les femmes suisses se mobilisent vendredi 14 juin pour réclamer le même salaire que les hommes.

15h24, vendredi 14 juin : voilà l'heure et la date à partir desquelles, symboliquement, les femmes suisses ne sont plus payées à égalité avec les hommes. Pour protester, les Suissesses sont appelées à claquer la porte de leur travail à cette heure précise, et à descendre dans les rues de tout le pays. Un mouvement de grève nationale qui rappelle celui d'il y a 28 ans.

500 000 femmes mobilisées en 1991

Le 14 juin 1991, plus de 500 000 femmes se sont mobilisées dans toute la Suisse pour réclamer, notamment, l'égalité salariale avec les hommes. A l'époque, les reportages tournés par les journalistes locaux ont agacé Mariane Mure-Pache, coordinatrice de la manifestation cette année à Genève. "On interroge une femme, on lui demande pourquoi elle fait grève, et immédiatement on se tourne vers son mari pour lui demander ce qu'il en pense", s'énerve t-elle.

Depuis, le regard des médias a changé. Mais c'est bien là l'une des rares avancées, explique Mariane Mure-Pache : "il y a 28 ans, j'étais très jeune. J'étais persuadée que ça allait se faire [l'égalité hommes-femmes] dans l'année qui allait suivre. En même temps, je constate que les revendications qu'on avait, en 1991, sont très similaires à celles d'aujourd'hui."

Une femme sur dix licenciée après son congé maternité

Discriminations au travail, harcèlement ou sous-représentation dans les postes à responsabilité, les exemples d'inégalités hommes-femmes, en Suisse, sont nombreux. Les Suissesses gagnent près de 20% de moins que les hommes. Une femme sur dix est licenciée après son congé maternité, un congé qui n'a d'ailleurs vu le jour qu'en 2005.

Quand on parle de la Suisse, on a l'impression que c'est un pays où tout va bien. Mais à titre d'exemple, les femmes ont eu le droit de vote, en Suisse, seulement en 1971. Le dernier canton qui a levé cette interdiction l'a fait en 1990...Mariane Mure-Pache

Les organisateurs espèrent que la mobilisation atteindra, voire dépassera celle de 1991. Le mouvement pourrait aussi faire tâche d'huile ailleurs en Europe. Les inégalités hommes-femmes ne concernent pas que les Suissesses, rappellent les militantes.