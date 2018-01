\"Rosie la riveteuse\", c’était elle

De Beyoncé à Kendall Jenner, en passant par la chanteuse Pink, de nombreuses femmes ont imité "Rosie the riverter". Et Rosie la riveteuse, c’était Naomi Parker Fraley. L’inspiratrice originale de l’affiche emblématique s’est éteinte le 20 janvier, à l’âge de 96 ans.

Cette célèbre illustration des années 1940 d’une femme coiffée d’un foulard à pois, vêtue d’un bleu de travail à la manche retroussée et montrant son biceps, son visage surmonté du slogan "We can do it", symbolise les femmes qui travaillaient dans l'industrie de l'armement durant la Seconde Guerre mondiale. Si cette illustration est aujourd’hui une icône féministe, à l’origine, il s’agit d’une affiche qui avait un tout autre objectif.

Combattre l’absentéisme et les grèves au d’une entreprise de production énergétique

L’affiche de l’artiste J. Howard Miller a été inspirée par une photo prise dans une station aéronavale d’Alameda, en Californie, en 1942. Elle n'avait pas vocation à être publique mais seulement à combattre l’absentéisme et les grèves au sein de la Westinghouse Electric Corporation, une entreprise de production énergétique américaine. Sur la photo, on y voit l'une des premières femmes à travailler dans cet atelier après l'attaque de Pearl Harbor. Il s’agissait de Naomi Parker Fraley. Elle avait 20 ans à l'époque et réparait des ailes d'avion avec sa petite sœur Ada.

Cette ouvrière américaine s'était reconnue sur la photo dans les années 1980 mais avait préféré rester anonyme. Ce n'est ensuite qu'en 2015 que les travaux de l'universitaire James J. Kimble ont permis de retrouver la trace de l’inspiratrice originale, après six ans de recherche acharnée. En 2016, dans une interview au magazine américaine People, Naomi Parker Fraley expliquait pourquoi elle avait gardé son anonymat : "Je ne cherchais pas la gloire ou la fortune, mais je voulais ma propre identité."

Aujourd’hui, l’affiche est devenue une image incontournable des manifestations féministes.