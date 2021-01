Le recul de l’économie fait craindre des faillites plus nombreuses

Ils sont nombreux à déposer le bilan. Dans le centre-ville de Grenoble, les commerces ferment les uns après les autres. “Le vêtement, c’est terminé. Nous sommes actuellement en plein dans les soldes et nous ne travaillons pas. C’est dur”, déplore Angèle Mannara, une commerçante.

Des aides qui masquent la santé économique du pays

Malgré les difficultés, certains résistent. Dans le commerce de Stéphane Zanella, commerçant, les affaires ne sont pas si mauvaises et les aides de l’Etat aident à tenir. “En France, on a des privilèges. On est super aidé par l’état et tant mieux”, explique-t-il. Ces aides, bienvenues, cachent la réelle santé économique du pays. “Il faut espérer que ca puisse durer. Mais ça ne pourra peut-être pas perdurer. Il risque d’y avoir une progression des magasins qui risquent de fermer à court terme”, avance Christian Hoffmann, président de l’Union des commerçants. Avec la perspective d’un troisième confinement, rien ne laisse présager de l’amélioration de la situation.

