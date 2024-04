Des pizzas vendues dans la grande distribution rappelées pour une "présence possible" de débris de verre

Reine, chèvre-miel, alsacienne, franc-comtoise, thon... Des pizzas, distribuées par Auchan Avallon, dans l'Yonne, puis commercialisées dans toute la France entre le 8 et le 12 avril font l'objet d'un rappel, en raison de la "présence possible" de débris de verre dans l'un de leurs ingrédients, "l'origan en feuille", signale le site internet gouvernemental Rappel Conso, lundi 15 avril.

#RappelProduit Pizza reine, pizza chèvre-miel, pizza alsacienne, pizza francomtoise, pizza thon



Risques: Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile)



Motif: Présence possible mais non avérée de débris de verre dans l'ingrédient "origan en feuille"https://t.co/PalemjSzmf pic.twitter.com/yicPyjqDLz — RappelConso (@RappelConso) April 15, 2024

Ces pizzas sont rappelées pour une "présence possible mais non avérée" de débris de verre dans l'origan "présent dans les pizzas fabriquées en magasin", précise Rappel Conso, qui appelle donc à "ne plus consommer", "rapporter le produit au point de vente" ou "détruire le produit", "en raison du risque de blessures, ou d'effets indésirables après l'ingestion de ce produit". Cependant, ce rappel, valable jusqu'au 15 mai, est émis trois jours après la date limite de consommation, fixée au 12 avril. Les clients concernés par l'achat de l'une de ces pizzas seront remboursés et peuvent contacter le 03 86 34 92 92, précise Rappel Conso.