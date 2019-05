"La croissance c'est de l'emploi. Si la croissance ralentit, ce n'est pas bon pour l'emploi et les besoins sociaux", affirme Christophe Ramaux, enseignant en économie à la Sorbonne.

"Il y a des menaces externes sur la croissance de l'UE et aussi des problèmes internes au sein de la zone euro", diagnostique Etienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos. "On est dans un ralentissement plus que dans une récession économique", relativise-t-il.

"L'euro est une monnaie mal conçue"

"On a une Commission européenne qui est un syndic de gestion de l'ordre néolibéral le plus dogmatique. Les États n'ont pas le droit de s'endetter pour investir, c'est stupide", souligne Christophe Ramaux, membre des Économistes atterrés.

Et de poursuivre : "On a des règles européennes qui vise à privatiser, à confier les missions d'intérêt général aux intérêts privés. C'est la boussole de la construction de l'UE depuis plusieurs décennies".

"Il manque à la zone euro un budget à la hauteur de sa monnaie", pense Etienne Lefebvre. "L'euro est une camisole de force pour mener la guerre libérale des pays européens les uns contre les autres. C'est une monnaie mal conçue", conclut Christophe Ramaux.

