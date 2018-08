Dix ans après la crise économique, les anciens de Lehman Brothers veulent se retrouver à Londres pour faire la fête

Cette réunion d'anciens de la banque, devenu le symbole des excès du secteur financier, a déclenché une polémique au Royaume-Uni. Le responsable des questions financières du Parti travailliste, John McDonnell, l'a jugée "écoeurante".

En 2008, la banque Lehman Brothers faisait faillite entraînant dans sa chute une bonne partie de l'économie mondiale. Pour fêter les dix ans de cet événement, devenu symbole de la crise financière, les anciens de Lehman Brothers ont prévu des retrouvailles à Londres, révèle le journal spécialisé Financial News (en anglais), lundi 20 août.

Les ex-banquiers sont invités à se retrouver le 15 septembre pour déguster des petits fours et des cocktails, selon le journal financier. Dans un email cité par le site, les organisateurs, qui ont invité environ 210 personnes, s'adressent aux "frères et sœurs de Lehman" et soulignent combien "il est difficile de croire que dix ans sont passés depuis nos derniers jours à Lehman".

Quoi de mieux pour fêter le dixième anniversaire que de rassembler tout le monde encore une fois, de l'ancien manager à l'ancien analyste.Email d'invitationcité par Financial News

"C'est particulièrement honteux"

Cette réunion d'anciens a déclenché une polémique au Royaume-Uni. John McDonnell, le responsable des questions financières du Parti travailliste l'a jugé "écœurante".

Les gens vont être absolument dégoûtés par cette réunion inacceptable et tout à fait inappropriée. C'est particulièrement honteux compte tenu de tous ces gens qui ont perdu leur emploi et leur maison afin de sauver ces banquiers qui ont causé le krach financier.John MCDonnell

De son côté, Dennis Grainger, le président de l'association défendant les actionnaires britanniques de la défunte banque Northern Rock, s'est dit "surpris" par cette réunion de "mauvais goût", selon Financial News. Une source proche du dossier a expliqué au site que les organisateurs étaient conscients du caractère sensible de ces retrouvailles, ce qui explique que le lieu des festivités n'a pas été dévoilé.