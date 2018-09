VIDEO. La Hongrie de Viktor Orban menacée de sanctions par le Parlement européen

Le Parlement européen a activé l’article 7 du traité sur l’Union européenne ouvrant la voie à des sanctions contre la Hongrie. Le parlement a donc maintenant « la possibilité de suspendre le droit de vote de l’état hongrois ».

Les contestations de la politique d’Orban viennent notamment de sa politique autoritaire et de sa politique migratoire. Cette possible sanction intervient aussi dans la campagne pour les élections européennes. Campagne qui suscite un vif débat entre les progressistes, emmenés par Emmanuel Macron, et les nationalistes avec Viktor Orban en figure de proue.

Quels sont les risques pour l’Europe ? Viktor Orban peut-il peser sur les élections européennes ? Les réponses dans Un Œil sur le monde avec Julien Benedetto et Hugues Huet.