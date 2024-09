"La France accumule beaucoup trop de déficit et, par conséquent, de dette", alerte François Villeroy de Galhau.

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, était l'invité des "4 Vérités" mercredi 25 septembre.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, présent dans la matinale de France, est revenu sur les propos du nouveau ministre de l'Économie, Antoine Armand, qui expliquait que la France se retrouve face à un des pires déficits de son histoire. Selon le haut fonctionnaire, le ministre a raison car "la maladie française c’est d'accumuler depuis longtemps trop de déficit et donc trop de dettes". Avant de préciser : "cette situation ne peut plus durer".

"Nous transmettons une facture aux jeunes"

François Villeroy de Galhau estime qu’il est important que cette situation cesse pour plusieurs raisons. La première, explique-t-il, est : "que nous transférons une facture aux jeunes, à la génération qui nous suit". Mais pour le banquier cette situation est aussi problématique car "aujourd’hui, la dette coûte de plus en plus cher" et "les intérêts de la dette coûtent déjà plus cher que les dépenses prévues pour la défense nationale et bientôt ils seront plus élevés que le budget de l’Éducation nationale".