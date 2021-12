Consommation : les prix des fruits et légumes en hausse avec l’augmentation du coût des transports

Ces derniers temps, vos légumes vous coûtent peut-être plus cher. Parmi eux, la carotte, un produit de saison dont le prix augmente. Chez ce primeur près de Lille (Nord), il faut débourser 55 centimes de plus qu’il y a six mois, pour un kilo. Pourtant, le gérant l’assure, ses marges n’ont pas changé. Cette hausse s’explique tout autrement.

Privilégier les produits locaux et le circuit court

"Il y a encore six mois, on achetait nos carottes en-dessous d’un euro, aujourd’hui on les achète un peu plus d’un euro. En prix de vente, ça se traduit par une augmentation de 1,95 à 2,50 euros le kilo", déclare Julien Delcroix, primeur à Villeneuve-D’Ascq (Nord). Comment expliquer que le consommateur paye plus, si le prix à la base ne change pas ? Le coût des transports se répercute sur le prix des légumes. Pour en limiter l’impact, il est donc préférable de privilégier les produits locaux et le circuit court.