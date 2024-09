Consommation : le prix du café atteint des records

L’arabica, la plus prestigieuse des variétés de café, coûte désormais 5 200 euros la tonne. Avec 4 700 euros par tonne, le robusta bat un record. Comment s’explique cette hausse des prix du café ?

Vietnam, Colombie ou Éthiopie, chez un torréfacteur, on voyage en buvant son café. Ici, les clients viennent chercher de la qualité, un plaisir qui ne doit cependant pas dépasser un certain prix. “Plus de 25 euros le kilo, ça devient un peu problématique”, confirme un client. “Je le paie autour des 20 euros le kilo et parfois plus cher en fonction de ce que c’est, mais je ne pourrai pas aller jusqu’à 40 ou 50 euros par exemple”, commente un autre.

Une hausse de 60% en un an



Pourtant, le prix de la tonne de robusta, l’une des deux variétés les plus consommées au monde, n'a jamais été aussi élevé. Il a augmenté de 60% en un an pour atteindre 4 708 euros la tonne. En cause, le réchauffement climatique, qui touche de plein fouet les pays producteurs.