Consommation : d'importantes disparités de prix selon les régions entre les enseignes de grande distribution

Les tarifs des enseignes de grande distribution ont été passés au crible par une étude publiée lundi 20 mai. L’écart est très important selon les régions.

Le prix du caddie peut varier ostensiblement d’une enseigne à l’autre, mais également selon les régions, révèle une récente étude. L’écart peut peut atteindre 22,9% de différence. Parmi les régions les moins chères, on trouve la Bretagne avec les Côtes-d’Armor, la Vendée dans les Pays de la Loire, et les Vosges dans l’Est. En revanche, Paris et sa région, la Haute-Savoie et le pourtour méditerranéen font partie des zones où les prix sont les plus élevés.

L’implantation géographique des distributeurs

Comment expliquer une telle différence ? Tout d’abord, le pouvoir d’achat des clients. Dans les zones où le revenu moyen est élevé, comme à Paris, les enseignes ont tendance à proposer davantage de produits haut-de-gamme. L’implantation géographique des distributeurs est un autre facteur. Dans l’Ouest, la concentration d’enseignes différentes permet de proposer des prix plus compétitifs. Une bonne nouvelle, toutefois : quelle que soit la région, les prix ne devraient plus augmenter. La période de forte inflation est en effet passée.