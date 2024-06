La marque de prêt-à-porter Camaïeu, rachetée par Celio, renaîtra le 29 août

La liquidation fracassante de l'enseigne de prêt-à-porter, en septembre 2022, avait laissé plus de 2 000 salariés sur le carreau. Camaïeu renaîtra le 29 août dans 12 magasins et en ligne, a annoncé vendredi 21 juin la direction de Celio, qui a racheté la marque. "On n'a racheté que le nom Camaïeu, pas les magasins, sans les équipes, dans l'idée de lancer chez Celio une ligne femme", a déclaré à la presse Sébastien Bismuth, le président de Celio, qui a acquis Camaïeu aux enchères en décembre 2022.

L'objectif est "de créer des magasins de grande surface, entre 700 et 1 000 mètres carrés", notamment en agrandissant les magasins Celio existants, qui en plus de l'offre hommes habituelle, proposeront des collections femmes sous la marque Be Camaïeu, a explicité Sébastien Bismuth. Deux des 12 boutiques – situées en France (Lille, Bayonne, Valence...), mais aussi en Belgique (Bruxelles) – seront uniquement dédiées à Be Camaïeu dont les collections se veulent "du quotidien".

"Celio avait besoin d'élargir sa gamme (...) Toutes les enseignes internationales aujourd'hui font de l'homme et de la femme", a justifié le président de Celio, citant Zara, H&M, Uniqlo et Gap. L'objectif annoncé est de constituer un parc d'une cinquantaine de magasins sous ce format dans les "trois, quatre ans à venir". Dans l'immédiat, une cinquantaine de postes vont être créés dans les boutiques et 25 au siège, a précisé le patron de Celio.