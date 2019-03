La Chine et la France renforcent leur partenariat commercial

Un grand dîner à l'Élysée en l'honneur du couple présidentiel chinois. Épilogue d'une journée où les annonces et les gestes d'amitié n'ont pas manqué. Xi Jinping est arrivé à Paris lundi 25 mars. Emmanuel Macron l'a accueilli à l'Élysée pour une première réunion de travail. Puis c'est le temps des contrats avec une commande géante pour l'avionneur européen Airbus. L'entreprise aérienne d'État chinois va acheter 290 A320 et 10 A350. La transaction est estimée à 30 milliards d'euros prix catalogue.

La Chine veut une UE forte

Une bonne nouvelle pour l'UE et pour Emmanuel Macron qui prône "un partenariat eurochinois fort défini sur des bases claires, exigeantes et ambitieuses". Face à l'appétit chinois, l'UE ne parle pas d'une seule et même voix. Sur les nouvelles routes de la soie, l'Italie s'est déjà engagée. Le président chinois, qui redoute une guerre commerciale avec les États-Unis, appelle à une "Europe unie et prospère". Les deux hommes seront rejoints mardi par Angela Merkel et Jean-Claude Juncker.

