DIRECT. Visite du président chinois en France : Merkel et Juncker rejoignent Macron et Xi Jinping à Paris

Ce qu'il faut savoir

Rencontre au sommet à Paris. La chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ont rejoint, mardi 26 mars, Emmanuel Macron et Xi Jinping à Paris pour la deuxième journée de la visite d'Etat du président chinois en France. Suivez cette rencontre en direct.

Afficher un front uni face aux ambitions chinoises. L'enjeu de cette réunion (et avant le prochain sommet UE-Chine le 9 avril à Bruxelles) est double pour le Vieux continent : il s'agit de se poser face à la Chine en interlocuteur crédible pour tenter de la persuader de canaliser ses ambitions économiques et diplomatiques dans les règles du multilatéralisme et, d'autre part, d'essayer d'unifier une Europe divisée face aux appétits de Pékin, que la Commission européenne qualifie de "rival systémique".

"C'est comme si la Chine voulait passer outre l'UE". Pour François Godement, chercheur et spécialiste de la Chine interrogé par franceinfo, l'enjeu est d'autant plus important que Pékin cherche à diviser l'Europe. "La Chine ne conclut pas vraiment avec l'Union européenne, elle développe plutôt sa diplomatie avec chaque Etat, comme si elle voulait passer outre l'UE", constate-t-il.

Une commande de 300 airbus. La visite du président chinois n'est pas seulement diplomatique : Xi Jinping en a profité pour officialiser la commande de 300 avions à Airbus.