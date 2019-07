Votre député a-t-il voté "pour" ou "contre" le Ceta ? Découvrez-le dans notre moteur de recherche

C'est du jamais-vu chez les "marcheurs" depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 : neuf députés de la majorité ont voté mardi contre la ratification du traité entre l'Union européenne et le Canada. Le texte a toutefois été ratifié par l'Assemblée.

Le vote a été plus serré que prévu. Mardi 23 juillet, l'Assemblée nationale a approuvé la ratification du controversé traité de libre-échange entre l'UE et le Canada (Ceta). Mais neuf députés LREM ont voté contre et 52 se sont abstenus, soit un record de contestataires dans la majorité. Au total, seuls 229 macronistes ont approuvé le Ceta, sur les 304 membres du groupe.

L'ensemble de la gauche s'est prononcée contre, au nom des risques environnementaux et sanitaires notamment. Les Républicains et UDI se sont en majorité opposés au texte, qui doit maintenant être soumis au Sénat à une date encore indéterminée. Au total, la ratification a été validée par 266 voix contre 213 et 74 abstentions. Comment a voté le ou la député(e) de votre circonscription ? Utilisez le moteur de recherche ci-dessous pour le découvrir.