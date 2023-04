Céréales ukrainiennes : la Pologne signe un accord avec Kiev

La Pologne a conclu un accord avec Kiev, mardi après-midi 18 avril, pour que le blé ukrainien puisse transiter sur son sol. En revanche, il ne pourra y être vendu.

Une file interminable de camions ukrainiens à l'arrêt. Interdiction d'entrer en Pologne. Ces chauffeurs sont bloqués à la frontière, et ils commencent à perdre patience. Les camions en provenance d'Ukraine ont l'interdiction d'entrer, car de l'autre côté, les agriculteurs polonais sont vent debout. Depuis plusieurs semaines, ils manifestent contre l'importation massive de céréales ukrainiennes, qui viennent concurrencer leur production locale. "Les céréales ukrainiennes vont nous chasser de notre marché", s'insurge Michal Kolodziejczak, président du syndicat Agrounia.

Un accord uniquement pour les marchandises en transit

L'Ukraine est un gros producteur de céréales, et à cause de la guerre, des millions de tonnes se sont retrouvées bloquées dans le port d'Odessa (Ukraine). Impossible de passer par la mer Noire, alors l'Union européenne a ouvert des routes terrestres et supprimé les droits de douane pour aider l'Ukraine à écouler ses stocks. Mais dans les cinq pays de transit, le marché s'est retrouvé saturé, faisant chuter les prix. Alors les autorités ont pris une décision radicale : bloquer les marchandises ukrainiennes à la frontière, une décision vivement critiquée par la Commission européenne. Mardi 18 avril au soir, un accord a été trouvé en l'Ukraine et la Pologne, mais uniquement sur les marchandises en transit. La Commission européenne doit réunir tous les pays concernés pour tenter de débloquer la situation.