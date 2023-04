États-Unis : les effets dévastateurs des opioïdes

L'espérance de vie aux Etats-Unis est aujourd'hui de 76,1 ans, tirée par le bas vers les morts prématurées. Les Américains meurent jeunes à cause des armes, de l'obésité et de la drogue. Une substance en particulier, le fentanyl, fait des ravages.

Épidémie, zone de guerre, fond du monde : chaque personne donnera un mot différent pour qualifier ce décor de Philadelphie (États-Unis), dévastée par le fentanyl. Aujourd'hui en Amérique, le fentanyl et ses dérivés causent 3 000 morts tous les 15 jours, l'équivalent d'un 11 septembre toutes les deux semaines. Ces drames humaines, Dawn Killen les a connus de près, quand elle se droguait dans ces rues il y a 10 ans. "J'ai laissé beaucoup d'amis derrière moi dans la rue. Et aujourd'hui, ça me rend heureuse rien que de voir que certains ont survécu une semaine de plus", dit la membre de l'association "Les anges en mouvement".

Une drogue très difficile à détecter

L'association, qui vient en aide aux toxicomanes, essaie d'apporter du réconfort. Le Fentanyl est un opioïde, à l'origine un médicament anti-douleur, largement trop prescrit par les médecins américains. Depuis, du fentanyl pur et illégal est écoulé massivement par des narcotrafiquants. Consommé par pilule ou injection, c'est une drogue 50 fois plus addictive que l'héroïne et bien moins chère : parfois 10 dollars le sachet.

Face à cette situation catastrophique, le gouvernement américain vient de déclencher, à la frontière mexicaine, l'opération "Blue Lotus", en déployant des centaines de policiers supplémentaires et en investissant de centaines de millions de dollars dans des scanners de nouvelle génération. Car c'est tout le problème du fentanyl : il est très difficile à détecter.