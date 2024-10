Xavier Timbeau, économiste, directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) revient sur les raisons de la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier. Selon lui, Emmanuel Macron aurait pu prendre cette décision pour faire diversion et cacher aux Français l'ampleur du déficit public. Le Talk de franceinfo, deux heures d'échanges, d'éclairages, de débat autour de sujets d'actualité et de société, tous les mercredis et jeudis de 18h à 20h sur Twitch.

Selon l'économiste Xavier Timbeau, invité du Talk de franceinfo jeudi 10 octobre, Emmanuel Macron aurait pu choisir l'option de la dissolution pour ne pas avoir à expliquer la situation budgétaire avant l'été.

"Après le résultat des élections européennes, Emmanuel Macron décide de dissoudre, très probablement pour ne pas avoir à faire la vérité aux Français, aux parlementaires, sur la situation budgétaire, estime ainsi l'économiste. Peut-être même que cette dissolution est liée à cette question budgétaire et pas aux résultats des élections européennes et qu'elle est un espèce de pari."

"La dissolution va déstabiliser la vie politique française et interrompre la procédure budgétaire en juin, mois lors duquel on doit avoir un débat d'orientation budgétaire." Xavier Timbeau à franceinfo

"Tout cela a été dynamité et n'a pas eu lieu, poursuit-il. Le projet de loi de finances a été fait en urgence, dans des circonstances qui sont très, très particulières et où on découvre, au moment où il est présenté, cette différence de déficit."

