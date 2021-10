Pénurie de matières premières : une augmentation des prix dans les supermarchés

La crise sanitaire, liée à l'arrivée du Covid-19, a rendu l'approvisionnement des matières premières très difficile. C'est le cas dans de nombreuses industries, comme celle du jouet, mais pas seulement. Cette pénurie impacte également les supermarchés, qui ont vu le prix de certains produits exploser comme l'explique Dorothée Lachaud, journaliste France Télévisions : "La plus forte hausse de l'année, vous allez être surpris, ce sont les gants ménagers jetables. (...) Leur prix a bondi de 5,73 % cette année."



Les produits constitués de matières premières connaissent l'inflation la plus forte

Ce constat est fait pour de nombreux produits. Tous les produits où la matière première est la plus importante augmentent drastiquement dans l'alimentaire : "Plus 2,94 % pour les pâtes, plus 1,44 % pour le lait", poursuit Dorothée Lachaud. "Certains produits font aussi face à des pénuries d'emballages et ça se ressent aussi dans le prix." Effectivement, une hausse de 3,44 % a été recensée sur les œufs, ainsi qu'une hausse de 3,05 % pour les légumes en conserve.