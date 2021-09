Alimentation : les bocaux en verre et les conserves victimes des pénuries de matières premières

La hausse des prix se confirme et s'accélère. En un an, l'inflation a grimpé de 2,1%. Désormais, de nombreux produits sont concernés. Après le café, l'huile et les œufs, les prix des produits en bocaux et des boîtes de conserve s'envolent. Illustration dans la Somme.

Sur le tapis roulant d'une conserverie, à Argoules, dans la Somme, les bocaux de verre défilent. Une terrine de sanglier, préparée sur place, est conditionnée dans les récipients. "Tout est en bocaux en verre, que ce soit plat cuisiné, pâté, rillettes", confirme Perrine Delenclos, adjointe de production. Ces milliers de pots coûtent de plus en plus cher à l'entreprise, car le prix du verre augmente, et pas seulement. "Le verre, c'est quasiment 10% d'augmentation, le carton c'est 20% et le plastique on va voir [...], ça devient compliqué", confie le directeur de la conserverie.

Augmentation des prix en magasin à partir de janvier 2022

Pour faire face à ces augmentations, le directeur explique que l'entreprise va devoir faire des économies "sur tous [ses] déplacements". "L'argent qu'on a mis de côté pour se protéger, il fond", déplore-t-il. Au total, les coûts de production de la conserverie pourraient croître de 6% à cause de l'inflation. Pour l'instant, en magasin, les prix ne flambent pas, mais devraient grimper dès le 1er janvier 2022. "Il y a certaines personnes qui pourraient ne plus consommer nos produits avec cette augmentation", s'inquiète le directeur. La conserverie veillera à une hausse raisonnée des tarifs pour ses clients.