En Charente-Maritime, un carton étanche et écolo pour lutter contre la pollution plastique

Alors que la pollution plastique fait des ravages et que la quantité de plastique dans les océans pourrait tripler d'ici 2040, cette imprimerie de Bourcefranc, à deux pas de l'Île d'Oléron, tente d'apporter une solution à son échelle.

Depuis 2 ans, l'imprimerie planche sur un carton étanche et écolo qui pourrait remplacer le plastique pour certains usages. “À l’origine c’est un carton recyclé qui est étanche. On vient y apposer une protection vernie. Le tout fait qu’il est parfaitement adapté aux conditions d’emballage, explique Christophe Mouilleau, co-gérant de l'Imprimerie du large. Du carton, on peut construire une boîte en moins de 3 secondes. La boîte est complètement étanche, on peut verser de l'eau à l'intérieur !", ajoute-t-il en y vidant un verre d'eau. Verdict : rien ne coule.

De nombreux débouchés en perspective

Pour concevoir un produit commercialisable, l'équipe a dû faire face à de nombreux défis techniques. “Il ne faut pas qu’il soit trop épais, il faut qu’il ait une bonne résistance”, souligne ainsi Frédéric Gauthier, conducteur de machine. Le carton répond aussi à toutes les normes alimentaires, ce qui lui offre de multiples débouchés. Alors que Marennes-Oléron est le premier bassin ostréicole d'Europe, l'innovation va logiquement servir au conditionnement des huîtres. Mais pas que. "Les cartons sont plus propres pour l'envoi par avion, et bien sûr pour le click and collect, qui a pris beaucoup d'essor ces derniers mois", déclare Sandrone Mouilleau, co-gérante. Ce carton étanche et multiusage pourrait représenter jusqu’à un quart de la production de l'imprimerie d’ici quelques années.