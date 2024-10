Budget 2025 : un effort sans précédent

Le gouvernement de Michel Barnier a présenté son projet de budget pour l'année 2025, jeudi 10 octobre. Il prévoit une réduction des dépenses, ainsi que des hausses d'impôts.

Le budget 2025 de la France peut se résumer par une réduction de dépenses pour remplir les caisses de l'État. Le gouvernement prévoit une baisse des dépenses, avec 41,3 milliards d'euros d'économies. Cela passera par des coupes dans les effectifs à France Travail ou dans l'Éducation nationale. Au total, 2 200 postes de fonctionnaires seront supprimés. La sécurité sociale sera aussi mise à contribution pour réduire les dépenses.

Un budget "perfectible"

Enfin, les collectivités locales devront se serrer la ceinture à hauteur de cinq milliards d'euros. En visite dans la Vienne jeudi 10 octobre 2024, Michel Barnier s'est fait interpeller par un élu sur le budget. Le Premier ministre se dit ouvert aux améliorations. "Le budget que je présente ce soir, sera un budget qui sera perfectible", assure-t-il. En plus des économies, une hausse des impôts à hauteur de 19,3 milliards d'euros est prévue. Ainsi, les 400 entreprises les plus riches paieront plus pendant deux ans, ainsi que les ménages les plus aisés.

