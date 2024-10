Véhicules électriques, MaPrimeRénov', fonds vert : les contradictions environnementales du budget 2025

Sur les dossiers environnementaux, le gouvernement souhaite faire des économies sur tous les plans : taxation des voitures thermiques, du secteur aérien ou des chaudières à gaz, mais diminution des aides aux voitures électriques et à l'isolation des habitations.

Le gouvernement a donc présenté jeudi 11 octobre son projet de budget pour 2025. Le projet de loi de Finances prévoit un effort budgétaire inédit de 60 milliards d'euros, réparti entre 40 milliards de réductions des dépenses et 20 milliards de recettes. Sur le volet environnemental du budget, les contradictions demeurent.

Le gouvernement s'attaque d'un côté aux voitures thermiques polluantes, avec le durcissement des malus à l'achat pour toucher presque toutes les voitures essence et diesel au premier janvier prochain. Mais d'un autre côté il veut couper dans les aides pour la voiture électrique. L'enveloppe consacrée au leasing social, à la prime à la conversion et au bonus à l'achat pourrait fondre de 500 millions d'euros.

Moins de financement pour MaPrimeRénov'

En ce qui concerne les émissions des logements : un durcissement de la TVA est à prévoir pour l'achat des chaudières à gaz, l'un des systèmes de chauffage les plus polluants. Et, en même temps, moins d'aide pour isoler les maisons et appartements. Le dispositif MaPrimeRénov' pourrait perdre de nouveau 1 milliard d'euros.

Autre contradiction, la taxation renforcée du secteur aérien et des énergies fossiles d'un côté et l'effondrement du fonds vert d'un autre côté, avec près d'un milliard et demi de moins pour financer les travaux des collectivités en faveur de l'environnement.